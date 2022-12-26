Врачи предоставили соответствующую медицинскую помощь 26-летней матери и 28-летнему отцу. К сожалению, спасти жизнь девочке не удалось.

Достойно внимания Могут ли свечи привести к отравлению

Какие действия полиции

Как отмечают, в здании, где произошел инцидент, работает следственно-оперативная группа Дубенского РПП и соответствующие службы. Все происшествия инсталлируются.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации происшествия.

Примите во внимание! Угарный газ не имеет цвета и запаха. Он выделяется при неполном сгорании топлива в условиях недостатка кислорода. В легких в случаях отравления проявляются головокружение, головная боль; отмечаются шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, слезотечение, боль за грудиной, тошнота, иногда рвота. В тяжелых случаях – судороги, потеря сознания, кома, смерть.

В Украине учащаются случаи отравления угарным газом: последние новости

Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).

4 декабря в Фастове 9-летний мальчик отравился угарным газом. Инцидент произошел из-за сбоя в работе котла. К счастью, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В начале ноября трагедия произошла в Балаклее. Там от отравления угарным газом погибла целая семья. Они обогревали квартиру с помощью газовой плиты.

Как избежать отравления угарным газом