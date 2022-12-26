Врачи предоставили соответствующую медицинскую помощь 26-летней матери и 28-летнему отцу. К сожалению, спасти жизнь девочке не удалось.

Достойно внимания Могут ли свечи привести к отравлению

Какие действия полиции

Как отмечают, в здании, где произошел инцидент, работает следственно-оперативная группа Дубенского РПП и соответствующие службы. Все происшествия инсталлируются.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации происшествия.

В Украине учащаются случаи отравления угарным газом: последние новости

Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).

4 декабря в Фастове 9-летний мальчик отравился угарным газом. Инцидент произошел из-за сбоя в работе котла. К счастью, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В начале ноября трагедия произошла в Балаклее. Там от отравления угарным газом погибла целая семья. Они обогревали квартиру с помощью газовой плиты.

Как избежать отравления угарным газом

  • Чтобы избежать отравления угарным газом, следует обязательно обеспечить приток свежего воздуха в помещение.
  • Если в комнате есть отопительные приборы, то воздух должен поступать через окно, двери и чистый вентиляционный канал.
  • Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отходящие газы выходили в атмосферу.
  • Если в помещении установлены приборы с дымоотводом в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), важно тщательно следить за чистотой трубы.
  • В таких помещениях ни в коем случае не должны быть электрические вентиляторы.
  • Если не соблюсти хоть одного из этих правил, начнется образование угарного газа, что может привести к трагедии.