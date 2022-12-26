Лікарі надали відповідну медичну допомогу 26-річній матері та 28-річному батьку. На жаль, врятувати життя дівчинці не вдалося.
Варте уваги Чи можуть свічки призвести до отруєння
Які дії поліції
Як зазначають, у будинку, де стався інцидент, працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП та відповідні служби. Усі обставини події встановлюються.
Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події.
В Україні частішають випадки отруєння чадним газом: останні новини
Одещині 7 грудня чадним газом отруїлися п'ятеро дітей. Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини).
4 грудня у Фастові 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент трапився через збій у роботі котла. На щастя, зараз життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.
На початку листопада трагедія сталась у Балаклії. Там від отруєння чадним газом загинула ціла родина. Вони обігрівали помешкання за допомогою газової плити.
Як уникнути отруєння чадним газом
- Щоб уникнути отруєння чадним газом, слід обов'язково забезпечити приплив свіжого повітря у приміщення.
- Якщо в кімнаті є прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та чистий вентиляційний канал.
- Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.
- Якщо в приміщенні встановлені прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), важливо ретельно слідкувати за чистотою комина.
- В таких приміщеннях у жодному разі не повинні бути електричні вентилятори.
- Якщо не дотриматися хоч одного з цих правил, почнеться утворення чадного газу, що може призвести до трагедії.