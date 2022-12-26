Лікарі надали відповідну медичну допомогу 26-річній матері та 28-річному батьку. На жаль, врятувати життя дівчинці не вдалося.

Варте уваги Чи можуть свічки призвести до отруєння

Які дії поліції

Як зазначають, у будинку, де стався інцидент, працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП та відповідні служби. Усі обставини події встановлюються.

Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події.

В Україні частішають випадки отруєння чадним газом: останні новини

Одещині 7 грудня чадним газом отруїлися п'ятеро дітей. Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини).

4 грудня у Фастові 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент трапився через збій у роботі котла. На щастя, зараз життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.

На початку листопада трагедія сталась у Балаклії. Там від отруєння чадним газом загинула ціла родина. Вони обігрівали помешкання за допомогою газової плити.

Як уникнути отруєння чадним газом

  • Щоб уникнути отруєння чадним газом, слід обов'язково забезпечити приплив свіжого повітря у приміщення.
  • Якщо в кімнаті є прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та чистий вентиляційний канал.
  • Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.
  • Якщо в приміщенні встановлені прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), важливо ретельно слідкувати за чистотою комина.
  • В таких приміщеннях у жодному разі не повинні бути електричні вентилятори.
  • Якщо не дотриматися хоч одного з цих правил, почнеться утворення чадного газу, що може призвести до трагедії.