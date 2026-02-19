Массовое заболевание нардепов: в Раде ответили, связано ли это с питанием в столовой
- Специалисты выяснили причину заболевания депутатов в Раде.
- Аппарат Верховной Рады Украины провел проверки и принял меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Недавно народные избранники массово жаловались на плохое самочувствие, сообщалось, что лечение для некоторых доходило до капельниц. Из-за этого в Верховной Раде даже не проводились заседания. Предполагали, что отравления депутатов могли быть вызваны питанием в столовой парламента.
Официальная информация о причинах массового заболевания в Раде появилась 19 февраля. Так, Центр превентивной медицины Госуправления делами на основании полученных результатов расследования ответил, могла ли еда в столовой Рады повлиять на состояние депутатов.
К теме Лечение доходит до капельниц: более 38 нардепов имеют осложнения из-за возможного отравления
Что вызвало заболевание депутатов?
Аппарат Верховной Рады Украины оперативно отреагировал на сообщения о возможных случаях отравления и немедленно организовал комплекс проверок с участием профильных специалистов.
Специалисты провели полную инспекцию столовой, в частности проверили работников, документацию, продукты, технологию приготовления блюд, а также качество питьевой и технологической воды. Специалисты пришли к следующим выводам.
Заболевания народных депутатов Украины и работников Аппарата не связаны с питанием в столовой Верховной Рады Украины,
– говорится в сообщении.
К лабораторным исследованиям дополнительно привлекли экспертов Киевского городского и областного центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
По результатам ПЦР-тестирования у всех лиц, которые сдали анализы, подтверждено один и тот же возбудитель. Речь идет о норовирус (острая кишечная инфекция, которая быстро распространяется в закрытых коллективах контактно-бытовым и воздушно-капельным путем).
Аппарат ВРУ принял ряд дополнительных мер, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Больше о ситуации
В четверг, 12 февраля, Верховная Рада завершила пленарное заседание без всякого решения, тогда не удалось даже проголосовать за повестку дня. Сессионный день закрыли без принятия законов, а дальнейшие голосования предварительно отменили до 24 февраля.
Народный депутат Галина Третьякова сообщила, что симптомы у коллег достаточно серьезные, а лечение доходит до капельниц.
Она одновременно выразила удивление, ведь более 38 избранников заболели одновременно, хотя накануне все были здоровы, при этом работники аппарата, УГО, уборщицы и персонал столовой не имели всплеска заболеваний.