Массовое заболевание нардепов: в Раде ответили, связано ли это с питанием в столовой

Недавно народные избранники массово жаловались на плохое самочувствие, сообщалось, что лечение для некоторых доходило до капельниц. Из-за этого в Верховной Раде даже не проводились заседания. Предполагали, что отравления депутатов могли быть вызваны питанием в столовой парламента.

Официальная информация о причинах массового заболевания в Раде появилась 19 февраля. Так, Центр превентивной медицины Госуправления делами на основании полученных результатов расследования ответил, могла ли еда в столовой Рады повлиять на состояние депутатов.

Что вызвало заболевание депутатов?

Аппарат Верховной Рады Украины оперативно отреагировал на сообщения о возможных случаях отравления и немедленно организовал комплекс проверок с участием профильных специалистов.

Специалисты провели полную инспекцию столовой, в частности проверили работников, документацию, продукты, технологию приготовления блюд, а также качество питьевой и технологической воды. Специалисты пришли к следующим выводам.

Заболевания народных депутатов Украины и работников Аппарата не связаны с питанием в столовой Верховной Рады Украины,

– говорится в сообщении.

К лабораторным исследованиям дополнительно привлекли экспертов Киевского городского и областного центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

По результатам ПЦР-тестирования у всех лиц, которые сдали анализы, подтверждено один и тот же возбудитель. Речь идет о норовирус (острая кишечная инфекция, которая быстро распространяется в закрытых коллективах контактно-бытовым и воздушно-капельным путем).

Аппарат ВРУ принял ряд дополнительных мер, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

