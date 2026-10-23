"Смертельная доза метадона": в Житомирской области задержали девушку по подозрению в отравлении военнослужащих

Как сообщил глава Нацполиции Максим Цуцкиридзе, российские кураторы находили военнослужащих через Telegram и предлагали им якобы бесплатные наркотические вещества.

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Каковы подробности дела?

Завербованная 17-летняя фигурантка фасовала препараты и отправляла посылки по почте под вымышленными анкетными данными, рассчитывая получить за это не менее 5 тысяч гривен.

После получения посылок организаторы заставляли бойцов употреблять содержимое капсул непосредственно перед камерой. Военнослужащие не подозревали, что внутри находилась смертельная доза метадона.

Расследуя гибель двух защитников в Житомирской области, правоохранители смогли отследить других адресатов вражеских посылок.

Это позволило предотвратить еще четыре убийства в Кировоградской, Запорожской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Следственные действия и предупреждение для военных

Задержанной несовершеннолетней сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве двух человек по предварительному сговору, а также в незаконной пересылке наркотических веществ с целью сбыта.

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Задержание 17-летней девушки в Житомирской области / Полиция

Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время полиция проверяет ее причастность к другим преступлениям.

Глава Нацполиции призвал военнослужащих и их близких быть осторожными и не принимать никаких препаратов или подарков от малознакомых людей. В случае давления или подозрительных предложений бойцам рекомендуют сохранять переписку и немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Как уже сообщалось на нашем сайте, правоохранители регулярно обезвреживают вражеских агентов в разных регионах. В частности, в Киеве задержали агента России, который готовил теракт.

Кроме того, ранее мы рассказывали о задержании предателя в рядах ВСУ, который пытался корректировать ракетные удары по военным объектам.