"Смертельная доза метадона": в Житомирской области задержали девушку по подозрению в отравлении военнослужащих

В Житомирской области задержали девушку, подозреваемую в отравлении украинских военных / Иллюстративное фото из Интернета
В Житомирской области задержали 17-летнюю девушку по подозрению в отравлении украинских военных метадоном по заказу ФСБ. В результате преступных действий погибли два бойца, еще четыре аналогичных убийства правоохранители смогли предотвратить.
Как сообщил глава Нацполиции Максим Цуцкиридзе, российские кураторы находили военнослужащих через Telegram и предлагали им якобы бесплатные наркотические вещества.
популярные видео
Каковы подробности дела?
Завербованная 17-летняя фигурантка фасовала препараты и отправляла посылки по почте под вымышленными анкетными данными, рассчитывая получить за это не менее 5 тысяч гривен.
После получения посылок организаторы заставляли бойцов употреблять содержимое капсул непосредственно перед камерой. Военнослужащие не подозревали, что внутри находилась смертельная доза метадона.
Расследуя гибель двух защитников в Житомирской области, правоохранители смогли отследить других адресатов вражеских посылок.
Это позволило предотвратить еще четыре убийства в Кировоградской, Запорожской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Следственные действия и предупреждение для военных
Задержанной несовершеннолетней сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве двух человек по предварительному сговору, а также в незаконной пересылке наркотических веществ с целью сбыта.
Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время полиция проверяет ее причастность к другим преступлениям.
Глава Нацполиции призвал военнослужащих и их близких быть осторожными и не принимать никаких препаратов или подарков от малознакомых людей. В случае давления или подозрительных предложений бойцам рекомендуют сохранять переписку и немедленно сообщать об этом по номеру 102.
Как уже сообщалось на нашем сайте, правоохранители регулярно обезвреживают вражеских агентов в разных регионах. В частности, в Киеве задержали агента России, который готовил теракт.
Кроме того, ранее мы рассказывали о задержании предателя в рядах ВСУ, который пытался корректировать ракетные удары по военным объектам.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии