"Смертельна доза метадону": на Житомирщині затримали дівчину за отруєння військових

Як повідомив очільник Нацполіції Максим Цуцкірідзе, російські куратори знаходили військовослужбовців через Телеграм і пропонували їм нібито безкоштовні наркотичні речовини.

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Які подробиці справи?

Завербована 17-річна фігурантка фасувала препарати й відправляла посилки поштою під вигаданими анкетними даними, розраховуючи отримати за це щонайменше 5 тисяч гривень.

Після отримання пакунків організатори змушували бійців уживати вміст капсул безпосередньо перед камерою. Військовослужбовці не підозрювали, що всередині була смертельна доза метадону.

Розслідуючи загибель двох захисників у Житомирській області, правоохоронці змогли відстежити інших адресатів ворожих посилок.

Це дало змогу відвернути ще чотири вбивства у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Слідчі дії та застереження для військових

Затриманій неповнолітній повідомили про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох осіб за попередньою змовою, а також у незаконному пересиланні наркотичних речовин з метою збуту.

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Затримання 17-річної дівчини на Житомирщині / Поліція

Зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі поліція перевіряє її причетність до інших злочинів.

Очільник Нацполіції закликав військовослужбовців та їхніх близьких бути обачними й не приймати будь-яких препаратів чи подарунків від малознайомих людей. У разі тиску або підозрілих пропозицій бійцям радять зберігати листування та негайно повідомляти про це за номером 102.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, правоохоронці регулярно знешкоджують ворожих агентів у різних регіонах. Зокрема, у Києві затримали агента Росії, який готував теракт.

Крім того, раніше ми розповідали про затримання зрадника у лавах ЗСУ, який намагався коригувати ракетні удари по військових об'єктах.