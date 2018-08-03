Отравление "Новичком": МИД России вынесло новые обвинения Британии

В МИД РФ обвинили власти Британии в том, что они оказывают на полицию России жесткий политический прессинг относительно расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "РИА "Новости".

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Она отметила, что полиция Великобритании, которая занимается расследованием, не реагирует на российские запросы и отказывается подтверждать или опровергать слухи. Также отметила, что с помощью вбросов и спекуляций Лондон пытается скрыть правду и не допустить раскрытия истины.



"Очевидно, что полиции приходится вести расследование под жестким политическим прессингом, в этом сомнений нет, и это, кстати, доказывает настоятельную просьбу к российской стороне больше не обращаться в полицию. Также расследование проходит с учетом высоких политических ставок, которые были сделаны в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери официальным Лондоном", – отметила Захарова.

4 июля в британском городке Эймсбери, что вблизи Солсбери, в критическом состоянии в больницу в результате действия неизвестного вещества попали супруги: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, которых тоже отравили "Новичком". Впоследствии женщина умерла.