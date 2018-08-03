Отруєння "Новачком": МЗС Росії винесло нові звинувачення Британії

В МЗС РФ звинуватили владу Британії у тому, що вони чинять на поліцію Росії жорсткий політичний пресинг щодо розслідування інцидентів в Солсбері і Еймсбері.

Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає "РИА "Новости".

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Вона зазначила, що поліція Британії, яка займається розслідуванням, не реагує на російські запити і відмовляється підтверджувати або спростовувати чутки. Також наголосила, що з допомогою вкидань і спекуляцій Лондон намагається приховати правду і не допустити розкриття істини.

"Очевидно, що поліції доводиться вести розслідування під жорстким політичним пресингом, в цьому сумнівів немає, і це, до речі, доводить настійне прохання до російської сторони більше не звертатися в поліцію. Також розслідування проходить з урахуванням високих політичних ставок, які були зроблені у зв'язку з інцидентами в Солсбері і Еймсбері офіційним Лондоном", – наголосила Захарова.

4 липня у британському містечку Еймсбері, що поблизу Солсбері, у критичному стані до лікарні внаслідок дії невідомої речовини потрапили чоловік і жінка: 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, яких теж було отруєно "Новачком". Згодом жінка померла.