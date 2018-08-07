Отравление шаурмой: в Запорожье госпитализировали 4 человек

В Запорожье с 2 по 4 августа 4 человек были госпитализированы в больницы с диагнозом острая кишечная инфекция. Все они перед этим ели шаурму.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра.

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В период со 2 по 4 августа в областную инфекционную больницу госпитализировали четырех человек с диагнозом острая кишечная инфекция. Все четверо связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, которую приобрели в киоске в Запорожье 1 августа,

– говорится в сообщении.

Специалисты лабораторного центра предостерегают жителей города быть осторожными при приобретении фастфудов в киосках, местах стихийной торговли, особенно в условиях повышенной температуры воздуха.

Напомним, в конце июля стало известно о масштабном отравлении шаурмой в Днепровском районе Киева. Тогда из-за некачественного продукта в больницы города попали 16 пострадавших. Позже количество больных начало резко расти. Так, по состоянию на 6 августа было известно о 93 госпитализированных.