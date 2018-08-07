Отруєння шаурмою: у Запоріжжі госпіталізували 4 осіб

У Запоріжжі з 2 по 4 серпня 4 осіб були госпіталізовані до лікарень із діагнозом гостра кишкова інфекція. Усі вони перед цим куштували шаурму.

Про це інформує прес-служба Запорізького обласного лабораторного центру.

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В період з 2 по 4 серпня до обласної інфекційної лікарні госпіталізовано четверо людей з діагнозом гостра кишкова інфекція. Всі четверо пов'язують своє захворювання з вживанням шаурми, яку придбали у кіоску в Запоріжжі 1 серпня,

– йдеться у повідомленні.

Фахівці лабораторного центру застерігають мешканців міста бути обережними при придбанні фастфудів в кіосках, місцях стихійної торгівлі, особливо в умовах підвищеної температури повітря.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про масштабне отруєння шаурмою у Дніпровському районі Києва. Тоді через неякісний продукт до лікарень міста потрапили 16 постраждалих. Пізніше кількість хворих почала різко зростати. Так, станом на 6 серпня було відомо про 93 госпіталізованих.