Отравление в лагере на Донбассе: число пострадавших возросло до 91 человека

17 июля в лагере "Орленок" Донецкой области отравился 91 человек, из которых 76 – дети.

Сегодня, 19 июля, прибыла туда омбудсмен Людмила Денисова, чтобы разобраться с причинами.

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Среди возможных называют нарушение правил хранения продуктов, несоблюдение норм гигиены и правил санобработки посуды.

Также версия, что дети употребляли некачественные продукты, которые им передавали родители, или они покупали их самостоятельно. А накануне глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что вероятной причиной массового заболевания является инфекция сальмонеллеза.

Результаты эпидемиологического расследования установили, что первый случай заболевания зафиксировали 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания начали регистрировать 16 и 17 июля среди детей всех отрядов лагеря.

Напомним, лагерь "Славутич" на Киевщине незаконно возобновил свою работу. Официально он закрыт по предписанию Держспоживслужбы. А неофициально – работает дальше. В лагерь "Славутич" на Киевщине, где несколько недель назад отравились 12 детей, заехала новая смена.