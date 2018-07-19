Отруєння в таборі на Донеччині: кількість потерпілих зросла до 91 особи

17 липня в таборі "Орлятко" Донеччині отруїлася 91 особа, з яких 76 – діти.

Сьогодні, 19 липня, туди прибула омбудсменка Людмила Денісова, щоб розібратися із причинами.

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Серед можливих називає порушення правил зберігання продуктів, недотримання норм гігієни та правил санобробки посуду.

Також версія, що діти вживали неякісні продукти, які їм передавали батьки, або вони купували їх самостійно. А напередодні очільниця МОЗу Уляна Супрун заявила, що ймовірною причиною масового занедужання є інфекція сальмонельозу.

Результати епідемічного розслідування встановили, що перший випадок захворювання зафіксували 15 липня у працівника харчоблоку, наступні випадки захворювання почали реєструвати 16 та 17 липня серед дітей усіх загонів табору.

Нагадаємо, табір "Славутич" на Київщині незаконно поновив свою роботу. Офіційно він закритий за приписом Держспоживслужби. А неофіційно – працює далі. У табір "Славутич" на Київщині, де декілька тижнів тому отруїлися 12 дітей, заїхала нова зміна.