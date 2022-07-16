Гауляйтера Херсонщины сальдо могла отравить ФСБ, – Хлань

Приспешников россиян на оккупированной территории Украины смерть подстерегает на каждом шагу. И не всегда она приходит от украинских защитников.

Именно этого может ожидать и Владимир Сальдо. Он решил изменить Украине и перейти на сторону врага, планируя руководить оккупированной Херсонщиной. Но не сложилось. 14 июля стало известно, что сальдо попал в больницу . При этом он находится в коме.

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Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал две версии произошедшего. По одной, это дело рук украинских партизан, активно действующих на оккупированной территории. Но более распространена версия о том, что это дело рук российской фсб.

Якобы в день отравления сальдо ему передали из москвы дорогую бутылку коньяка. И даже назвали ее цену – 2,5 тысяч долларов. А после того, как сальдо выпил из нее, ему и стало плохо, и его госпитализировали. В больнице он находится в очень тяжелом состоянии.

"В конце концов большой разницы не от чего умрет этот коллаборант, чтобы скорее – никому его не жалко", – отметил Сергей Хлань.

В то же время оккупанты пытаются скрыть то, что произошло. Они до этого активно записывали видео. Сейчас же выпускают старые видео сальдо, выдавая их за новые.

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