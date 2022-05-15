В частности, их реакции начали появляться поздно вечером на 80 день войны. То есть, сразу после призыва украинской группы.

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Главное слово: "Спасибо"

Военнослужащий, который сейчас находится на "Азовстали", Илья Трищенко написал: "Калуш – лучшие. Любим вас. Спасибо вам".



Боец поблагодарил группу за призыв / Скриншот

Кроме того, защитница Мариуполя Валерия с позывным "Нава", недавно потерявшая мужа – тоже бойца полка, опубликовала сториз в инстаграмме. Военная до сих пор находится на "Азовстали" и поблагодарила музыкантов.



"Нава" поблагодарила музыкантов за призыв / Скриншот

Анна, жена военнослужащего, защищающего Мариуполь, также поблагодарила группу.



Жена бойца поблагодарила украинскую группу / Скриншот

Кроме того, полк защитников Мариуполя написал: "Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!".

Кратко о ситуации на "Азовстали"

Российские оккупанты блокируют Мариуполь с 1 марта. В окружении оказались мирные жители и украинские военнослужащие.

Предварительно известно, что гражданские скрывались в укрытиях завода, чтобы быть защищенными от врагов. Мирных удалось вывезти, однако страна-оккупант никак не дает украинской стороне эвакуировать военных.

Именно поэтому на окруженном оккупантами заводе находятся более 1000 военнослужащих. Все они лишены нормального количества пищи и воды. Их жизни угрожает опасность.

Также известно, что ориентировочно 600 человек – раненые бойцы, нуждающиеся в медицинской помощи и лекарствах.

Ирина Верещук заявила, что Украина проводит переговоры с российской стороной, чтобы эвакуировать 60 тяжелораненых бойцов и медиков .

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