Зокрема їхні реакції почали з'являтись пізно ввечері на 80 день війни. Тобто відразу після заклику українського гурту.
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Головне слово: "Дякую"
Військовослужбовець, який зараз перебуває на "Азовсталі", Ілля Трищенко написав: "Калуш – кращі. Любимо вас. Дякуємо вам".
Боєць подякував гурту за заклик / Скриншот
Окрім того, захисниця Маріуполя Валерія з позивним "Нава", яка нещодавно втратила чоловіка – теж бійця полку, опублікувала сторіз в інстаграмі. Військова досі перебуває на "Азовсталі" та подякувала музикантам.
"Нава" подякувала музикантам за заклик / Скриншот
Ганна, дружина військовослужбовця, який захищає Маріуполь, також подякувала гурту.
Дружина бійця подякувала українському гурту / Скриншот
Окрім того, полк захисників Маріуполя написав: "Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!".
Коротко про ситуацію на "Азовсталі"
- Російські окупанти блокують Маріуполь з 1 березня. У оточенні опинились мирні мешканці та українські військовослужбовці.
- Попередньо відомо, що цивільні ховались в укриттях заводу, щоб бути захищеними від ворогів. Мирних вдалось вивезти, проте країна-окупант ніяк не дає українській стороні евакуювати військових.
- Саме тому на оточеному окупантами заводі перебуває понад 1000 військовослужбовців. Всі вони позбавлені нормальної кількості їжі та води. Їхньому життю загрожує небезпека.
- Також відомо, що орієнтовно 600 осіб – поранені бійці, які потребують медичної допомоги та ліків.
- Ірина Верещук заявила, що Україна проводить перемовини з російською стороною, щоб евакуювати 60 важкопоранених бійців та медиків.
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