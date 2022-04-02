Отремонтировать газопроводы в Северодонецк и Лисичанск пока невозможно: нашли другую схему

Из-за опасной ситуации в области невозможно отремонтировать два поврежденных магистральных газопровода в Северодонецк и Лисичанск. Однако газовики Луганщины нашли вариант возвращения подачи газа в дома жителей этих городов.

Такую информацию сообщил начальник областной военной администрации, сообщил Сергей Гайдай сегодня вечером, 2 апреля.

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Отремонтировать два поврежденных магистральных газопровода диаметром 500 мм сейчас практически нереально. Остается дождаться более благоприятной ситуации безопасности. Однако наши газовики нашли вариант возвращения подачи газа в дома жителей Северодонецка и Лисичанска,

– написал Сергей Гайдай.

Газовики сначала подключили Лисичанск в газовую сеть других областей, а впоследствии через этот город и еще одно промышленное предприятие был включен Северодонецк.

По словам начальника Луганской ОВ, даже в условиях войны, работая неделями практически без отдыха, луганские инженеры реализуют важные рационализаторские решения для десятков тысяч местных жителей.

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