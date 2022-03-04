Для того чтобы помочь военным девочка не только обрезала и продала свои волосы. Она пожертвовала на армию все сбережения, за которые планировала приобрести ноутбук. Об этом рассказала мама девочки – Анжелика Ляшенко.

Ульяна Ляшенко родилась в Луганске. Когда ей было три года, семья переехала жить в Ивано-Франковск.

Мама девочки рассказала, что это было самостоятельное решение дочери, которым она очень гордится. Семье удалось найти покупателя, поэтому девочка состригла волосы. Всего Ульяна собрала 10 тысяч гривен. Анжелика Ляшенко говорит, что уже послала деньги, которые собрала дочь, на нужды армии. Но не только деньги. Военным она также передали стихотворение, которое написали малыши.