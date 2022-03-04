Для того, аби допомоги військовим дівчинка не тільки обрізала та продала своє волосся. Вона пожертвувала на армію всі заощадження, за які планувала придбати ноутбук. Про це розповіла мама дівчинки – Анжеліка Ляшенко.

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Уляна Ляшенко народилася в Луганську. Коли їй було три роки, сім'я переїхала жити в Івано-Франківськ.

Мама дівчинки розповіла, що це було самостійне рішення доньки, яким вона дуже пишається. Сім'ї вдалося знайти покупця, тож дівчинка зістригла волосся. Всього Уляна зібрала 10 тисяч гривень. Анжеліка Ляшенко каже, що вже надіслала гроші, які зібрала донька, на потреби армії. Але не тільки гроші. Військовим вона також передали вірш, який написала малеча.

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