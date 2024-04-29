О смерти Толочко 28 апреля сообщил народный депутат Украины II созыва Дмитрий Степанюк. Заметим, что Толочко, несмотря на свой весомый вклад в науку, отличался пророссийскими взглядами.

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Российские СМИ сообщают, что Толочко умер в клинике "Феофания" в Киеве. Причина смерти – "комплекс всевозможных болезней".

Называл себя частью "русского мира"

Что касается пророссийских взглядов ученого, то известно, что он отрицал Голодомор как геноцид украинцев. Также был автором ряда публикаций критического характера на тему событий Евромайдана и украинского настоящего в российских интернет-изданиях. Поддерживал взгляды Путина по поводу исторического наследия, пишет "Главком".

В 2016 году в Киеве националисты сорвали презентацию книги Толочко "Откуда пошла русская земля" в здании Россотрудничества. Они забрали себе экземпляры книг "на сувениры", зарисовали табличку Россотрудничества баллончиком, сорвали баннер и герб России. Активисты объяснили свои действия тем, что ученый "возвеличивает Россию".

В 2018 году Толочко принимал участие в открытии XXII Всемирного русского народного собора в Государственном Кремлевском дворце в Москве в присутствии Путина и Патриарха Кирилла, где назвал себя частицей "русского мира". После этого НАН Украины заявило, что это была личная позиция Толочко, а не НАН.

18 января 2022 года, накануне полномасштабного вторжения, ученый принимал участие в круглом столе Российского исторического общества под председательством директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Мероприятие было посвящено вопросам изучения истории Украины и приурочено к 368-летию Переяславского совета.

Правда, после начала полномасштабной войны Толочко подписал Коллективное заявление в Президиум Российской академии наук от членов НАН Украины – иностранных членов РАН, в котором ученые заявили об осуждении войны и выходе из состава иностранных членов РАН.

Коммунист и перебежчик

К слову, Толочко был народным депутатом III и IV созывов (май 1998 года – март 2002 года). Также его знают как общественного деятеля.

В Раде Толочко отличился странным поведением. По данным СМИ, в политике он был ярым коммунистом и сначала попал в парламент в составе "Громады" Павла Лазаренко.

В 2002 году "Радио Свобода" писало, что академик прошел в парламент по списку Блока Юлии Тимошенко. "Но потом пришло время "линьки", и Петр Петрович изменил цвет". Причиной якобы стали споры с Тимошенко. В итоге Толочко перешел в блок Литвина.

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Установил настоящий возраст Киева

Толочко является автором почти 400 научных работ, в том числе 25 монографий, среди которых "Историческая топография древнего Киева", "Древний Киев", "Исторические портреты", "Летописи Киевской Руси" и другие.

Ученый внес большой вклад в исследование истории восточных славян, Древней Руси и украинского средневековья. Именно он установил настоящий возраст Киева. Историк доказал, что Киеву именно 1500 лет – это на 200 лет больше, чем принято было считать раньше. Также в своих работах отмечал, что в X веке Киев опережал по развитию другие европейские столицы.

В общей сложности не менее 15 лет Толочко провел в археологических экспедициях. Он возродил археологию древнего Киева, которая по ряду исторических причин, в частности после репрессий 30-х годов, была полностью уничтожена.

Имел ряд наград

Орден князя Ярослава Мудрого III степени (16 мая 2013 года) – за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (21 февраля 2003 года) – за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии исторической науки, активную общественно-политическую и законотворческую деятельность.

Орден князя Ярослава Мудрого V степени (23 февраля 1998 года) – за выдающийся личный вклад в развитие археологии, обогащение исторической науки фундаментальными исследованиями о Киевской Руси и древнем Киеве.

Добавим! Толочко родился в Киевской области в 1938 году. В 1960-м окончил историко-философский факультет Киевского университета, а в 1966 году – аспирантуру Института археологии АН УССР. Защитил кандидатскую диссертацию "Историческая топография древнего Киева" и докторскую диссертацию "Киев и Киевская земля в период феодальной раздробления Руси XII– XIII веков".