По словам Виталия Капранова, брат умер у него на руках. Ранее Друг и коллега Капрановых Сашко Лирник рассказывал, что Дмитрий имел проблемы с сердцем и болел, и утром 16 апреля ему внезапно стало плохо.

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"Делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но все бесполезно"

Виталий Капранов сообщил, что делал своему брату искусственное дыхание и массаж сердца, когда тому стало плохо.

Но, к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта. Я не справился,

– отметил писатель.

Он добавил, что Дмитрий в своей жизни дважды реанимировал людей и дважды успешно. И все эти случаи произошли на улице, случайно.

"Так что учитесь делать искусственное дыхание. Если нет таких тяжелых случаев, как разрыв аорты, это может спасти", – подчеркнул Виталий Капранов.

Дмитрий Капранов был похоронен в Киеве на Байковом кладбище 18 апреля.

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Главное о братьях Капрановых

Это украинские писатели, издатели, публицисты, общественные деятели и блогеры. Родились они в Дубоссарах в Молдове. Детство братьев прошло в Очакове, а высшее образование получали в России. В 1998 году Виталий и Дмитрий Капрановы вернулись в Украину.

В 1999 году организовали первый конкурс украинской остросюжетной литературы "Золотой Бабай". Примерно в тот же период они основали издательство "Зеленый пес", которое издает современную художественную литературу, в частности для детей.

В 2019-м Капрановы основали YouTube-канал "имени Т.Г. Шевченко", посвященный истории Украины. Также братья являются авторами книги "Рисованная история независимости Украины".

В начале полномасштабного вторжения России в Украину сообщалось, что братья Капрановы стояли на защите Киева в рядах полка "Азов".

Подробнее с биографией Дмитрия Капранова можете ознакомиться по этой ссылке.