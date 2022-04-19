Женщина, одетая в белую простыню и с красным венком на голове, олицетворяет Украину. Красные отпечатки рук на ее наряде являются символом бесчеловечных издевательств военных России, поскольку они насилуют, пытают и убивают украинцев независимо от возраста и пола. В руках женщина держит младенца – олицетворение Мариуполя, сообщает 24 канал.

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Согласно замыслу организаторов акции, рядом с "Украиной" стоят четыре девушки. Две из них в черной одежде играют роль западных политиков, которые "глубоко озабочены" событиями в Украине, однако активно не поддерживают ее. Поэтому глаза девушек закрыты повязками.

В центре Киева прошла акция-перформанс в поддержку Мариуполя / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

В противоположность им – две девушки в белом наряде – олицетворение небезразличных украинцев, в том числе гражданских. Они не хотят молчать о бесчеловечных условиях жизни в Мариуполе, но их роты закрыты повязками. Им не дают говорить.

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Отсчет идет на дни, может и на часы… Мы видим, что вы многое делаете, но нужно сделать еще больше для того, чтобы спасти наших людей в Мариуполе,

– обращается один из участников перформанса Евгений Сухарников к представителям украинской власти и мировым политикам.

Участники мероприятия просят лидеров мирового сообщества помочь Украине деблокировать Мариуполь / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Активисты просят лидеров прозападных стран помочь Киеву деблокировать Мариуполь. Одна из организаторов Ганна Науменко понимает, что сейчас "недоступная цель" – освободить частично оккупированный Россией город. Однако девушка уверена, что "все деблокады будут возможны", если мировое сообщество услышит "призывы меньшинства".

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