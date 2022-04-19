Жінка, одягнута у біле простирадло та з червоним віночком на голові, уособлює Україну. Червоні відбитки рук на її вбрані є символом нелюдських знущань військових Росії, оскільки вони ґвалтують, катують та вбивають українців незалежно від віку та статі. У руках жінка тримає немовля – уособлення Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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Згідно з задумом організаторів акції, поряд з "Україною" стоять чотири дівчини. Дві з них у чорному одязі грають роль західних політиків, які "глибоко стурбовані" подіями в України, проте активно не підтримують її. Тому очі дівчат закриті пов’язками.

У центрі Києва пройшла акція-перформанс на підтримку Маріуполя / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

На противагу ним – дві дівчини у білому вбранні – уособлення небайдужих українців, зокрема цивільних. Вони не хочуть мовчати про нелюдські умови життя в Маріуполі, але їхні роти закриті пов’язками. Їм не дають говорити.

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Відлік йде на дні, може й на години… Ми бачимо, що ви багато робите, але треба зробити ще більше для того, щоб наших людей врятувати в Маріуполі,

– звертається один з учасників перформансу Євгеній Сухарніков до представників української влади та світових політиків.

Учасники заходу просять лідерів світової спільноти допомогти Україні деблокувати Маріуполь / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Активісти просять лідерів прозахідних країн допомогти Києву деблокувати Маріуполь. Одна з організаторів Ганна Науменко розуміє, що зараз "недосяжна ціль" – звільнити частково окуповане Росією місто. Проте дівчина впевнена, що "всі деблокади будуть можливі", якщо світова спільнота почує "заклики меншості".

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