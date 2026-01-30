Отсчет энергетического перемирия уже начался, – Зеленский
- Отсчет энергетического перемирия начался в ночь на 30 января, и Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российским энергообъектам.
- Несмотря на перемирие, были атаки на Донецкую область, где поражена газовая инфраструктура, и удары по другим регионам, в частности Харьковской и Днепропетровской областях.
Американская сторона ранее заявляла о согласовании энергетического перемирия между Россией и Украиной. Удержаться от ударов по энергетике договорено в течение недели.
Президент Зеленский в вечернем обращении сообщил, что отсчет уже начался.
Были ли атаки с начала энергетического перемирия?
Зависит от партнеров, конечно, – от Соединенных Штатов, – как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам,
– отметил президент Зеленский.
Во всех областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики, кроме Донецкой области, где была атака по газовой инфраструктуре авиабомбами.
"Также сейчас видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци, специальный вагон-электростанция, – утром это произошло на Днепровщине", – отметил президент.
Кроме того, на Харьковщине был прилет баллистики по складам американской компании "Филип Моррис", там вспыхнул масштабный пожар.
Были также удары по Никополю, Херсону, приграничных районах Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
"Наше украинское отношение абсолютно зеркальное", – отметил президент.
Энергетическое перемирие: что известно?
29 января Дональд Трамп заявил о договоренности с Россией о "энергетическом перемирии". Он якобы лично попросил об этом у Путина, а тот согласился. Это заявление прозвучало на фоне подготовки Украины к вероятным российским атакам во время новых надвигающихся морозов.
Но пока Трамп утверждал об энергетическом перемирии на неделю, в России заявили, что продлится оно лишь несколько дней – до 1 февраля.
Тем временем украинские военные получают сообщения о подготовке России к массовому комбинированному удару. Майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда рассказал 24 Каналу, что такой удар может произойти в ближайшее время.