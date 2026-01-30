Отсчет энергетического перемирия уже начался, – Зеленский

Американская сторона ранее заявляла о согласовании энергетического перемирия между Россией и Украиной. Удержаться от ударов по энергетике договорено в течение недели.

Президент Зеленский в вечернем обращении сообщил, что отсчет уже начался.

Смотрите также Путин согласился не просто так: что на самом деле скрывает идея энергетического перемирия

Были ли атаки с начала энергетического перемирия?

Отсчет энергетического перемирия начался в ночь на 30 января.

Зависит от партнеров, конечно, – от Соединенных Штатов, – как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили удары по российским энергообъектам,

– отметил президент Зеленский.

Во всех областях с ночи на пятницу действительно не было ударов по объектам энергетики, кроме Донецкой области, где была атака по газовой инфраструктуре авиабомбами.

"Также сейчас видим переориентацию России на удары по логистике, по узловым станциям. В частности, был поражен один из вагонов Укрзализныци, специальный вагон-электростанция, – утром это произошло на Днепровщине", – отметил президент.

Кроме того, на Харьковщине был прилет баллистики по складам американской компании "Филип Моррис", там вспыхнул масштабный пожар.

Были также удары по Никополю, Херсону, приграничных районах Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Наше украинское отношение абсолютно зеркальное", – отметил президент.

Энергетическое перемирие: что известно?