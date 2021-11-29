Отсчет пошел на дни, – Арестович заявил, что Бутусова планируют ликвидировать

Алексей Арестович заявил, что Юрия Бутусова якобы хотят ликвидировать. Представитель украинской делегации в ТКГ просит для журналиста государственную охрану.

Арестович назвал Бутусова "не совсем адекватным". По словам спикера, "никто в здравом уме не будет так разговаривать с президентом". Он имел в виду перепалку на пресс-конференции Зеленского.

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Арестович говорит, что Бутусова "накачивают"

Советник Андрея Ермака заявил, что Бутусов уже не журналист, а "черный пропагандист", которого якобы накачивают психологически.

Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает,

– сказал Арестович.

Он добавил, что все это якобы должно быть на фоне концентрации российских войск на границе. Арестович также сказал об идеальном поле игры для России, внутренних протестах и политическом кризисе.

Время спасать Бутусова, – Арестович

Во время пресс-конференции между президентом и Бутусовым возникла эмоциональная перепалка. В частности, глава государства обвинил журналиста в смертях на Донбассе из-за публикации видео с Bayraktar.

Чиновник отметил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану.

"Его, балбеса, давно пора спасать", – утверждает Арестович.

В заключение он отметил, что специально "озвучил это как возможный сценарий", чтобы "режиссерам этого действа" было труднее его реализовать.

Арестович не считает Бутусова журналистом

По мнению Арестовича, Бутусов формально "больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики". Мол, комиссия по журналистской этике должна была бы дать оценку его действиям.

"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой – он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте", – сказал чиновник.

Что этому предшествовало

28 ноября 2021 года журналист Юрий Бутусов выложил в фейсбуке видео, где он якобы стреляет из гаубицы Д-20 калибром 152 миллиметра.

Там он сказал, что это "огонь по оккупантам". Впоследствии пояснил, что "видео было снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины".

В штабе Операции Объединенных сил пояснили, что украинские военные на Донбассе не используют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Государственное бюро расследований собирается проверить видео с Бутусовым.

Текст поста Алексея Арестовича:

Когда-то я очень симпатизировал Юре Бутусову – за то, что он один из первых начал писать летопись этой войны. Потом, когда начала проступать его роль Иловайской трагедии и, особенно – создание черной легенды о Вооруженных Силах, с целью отмазать Авакова и Турчинова, отношение начало меняться. Сегодня это уже скорее сочувствие.

Более год назад я его по-человечески предупреждал: Юра, тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственного веса одновременно. Это плохо кончится.

То, что Юра давно уже не общественный деятель и не журналист, а черный пропагандист с признаками распада личности, многократно пойман не просто на прямой лжи, а просто уже на человеческой неадекватности, в конце концов, лишь факт его биографии. Ведь ему давали шанс и знаки судьбы. Советник Министерства Обороны! Работай на здоровье.

То, что он уже не вполне адекватен, было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны. Его очень качественно накачивают психологически. История с выстрелом из пушки, показала это абсолютно точно: – Подставил страну, – Подставил армию, – Подставил профессию, – приписал себе стрельбу по живым людям, выстрелив давно и на полигоне.

Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой – он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно, как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго.

Строго формально, он не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики. Комиссия по журналистской этике должна была бы дать этому соответствующую оценку. "Военный эксперт", который ни дня не служил в армии, который не отличает "главнокомандующего" и "верховного главнокомандующего" и не знает, что подразделения ТРО вообще не имеют на вооружении артиллерийских орудий, кроме минометов, не успевают проверить информацию, но шесть раз исправляют собственный пост постфактум.

В общем, решиться на это в адекватном состоянии духа сложно. Но хуже всего даже не это. Ни он, ни многочисленные сопереживатели не видят совершенно очевидного – Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается очень недолго – счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков – с искренним возмущением граждан. И все это – на фоне концентрации российских войск на границе.

Понятный сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье. Срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать. Заодно я специально озвучил это как возможный сценарий. То, что публично озвучено кем-то, потом режиссерам этого действа труднее реализовывать, а граждан – труднее вводить в заблуждение.