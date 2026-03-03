Оформить отсрочку для многодетных родителей стало проще: в Резерв+ заработало обновление

В понедельник, 2 марта, в Украине ввели новую отсрочку в приложении Резерв+ для многодетных родителей. Отныне оформить ее можно будет быстро и в онлайн-формате.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о новой функции в Резерв+?

Со 2 марта на платформе Резерв+ доступна функция оформления отсрочки от службы военнообязанным, у которых есть трое или более детей. Нововведение распространяется независимо от того, в каком браке или вне его рождены дети.

Процесс полностью автоматизирован – не нужны справки, бумажные заявления или личные визиты в территориальные центры комплектования или ЦНАП. Обычно оформление занимает от нескольких минут до нескольких часов. Это значительно упрощает доступ к услуге.

