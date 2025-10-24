Откажут ли в отсрочке нарушителям воинского учета: объяснение адвоката
- Суд признал незаконным отказ ТЦК и СП в предоставлении отсрочки для мужчин, которые нарушили правила воинского учета, но имеют основания для отсрочки.
- С 3 октября 2025 года военнообязанные могут подавать документы на отсрочку онлайн через приложение Резерв+, с добавлением скан-копий подтверждающих документов.
Нарушение правил воинского учета влечет за собой штраф или уголовную ответственность. Адвокат рассказала, является ли это основанием для отказа комиссии ТЦК в предоставлении отсрочки.
Имеют ли право Территориальные центры комплектования и социальной поддержки отказать в предоставлении отсрочки объясняет 24 Канал со ссылкой на Дарью Тарасенко.
Что говорит адвокат?
Адвокат Дарья Тарасенко утверждает, что военнообязанным не могут отказать в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. Если же ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки, то такие действия являются незаконными.
Юрист привела реальный пример из своей судебной практики. Речь идет о мужчине, который ухаживает за своей матерью, однако в получении отсрочки ему отказали из-за нарушения правил воинского учета.
Суд признал действия ТЦК противоправными и обязал рассмотреть запрос мужчины повторно.
В суде объяснили, что за невыполнение обязанностей воинского учета могут привлечь к ответственности, однако это не является основанием, чтобы отказывать в заявлении о получении отсрочки от мобилизации.
Кто может получить отсрочку и как это сделать?
С 3 октября 2025 года военнообязанные могут подать документы на отсрочку от мобилизации не только лично в ТЦК, но и онлайн – через приложение Резерв+.
Чтобы подать заявку онлайн, необходимо заполнить форму и добавить скан-копии документов, подтверждающих право на отсрочку. После проверки соответствующим органом – заявитель получает справку.
По постановлению Кабмина, сейчас военнообязанные могут получить отсрочку из-за проблем со здоровьем, по семейным обстоятельствам, из-за бронирования на работе. Такой возможностью могут воспользоваться и педагоги – студенты, курсанты, обучающиеся по дневной/дуальной форме и получающие высший уровень образования, чем имеют. Также – лица, чьи близкие погибли/пропали на войне или во время АТО.