Имеют ли право Территориальные центры комплектования и социальной поддержки отказать в предоставлении отсрочки объясняет 24 Канал со ссылкой на Дарью Тарасенко.

Что говорит адвокат?

Адвокат Дарья Тарасенко утверждает, что военнообязанным не могут отказать в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. Если же ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки, то такие действия являются незаконными.

Юрист привела реальный пример из своей судебной практики. Речь идет о мужчине, который ухаживает за своей матерью, однако в получении отсрочки ему отказали из-за нарушения правил воинского учета.

Суд признал действия ТЦК противоправными и обязал рассмотреть запрос мужчины повторно.

В суде объяснили, что за невыполнение обязанностей воинского учета могут привлечь к ответственности, однако это не является основанием, чтобы отказывать в заявлении о получении отсрочки от мобилизации.

Кто может получить отсрочку и как это сделать?