ВВК перед бронированием: юрист объяснил, надо ли идти в ТЦК для обновления
- Бронирование для военнообязанных в Украине можно восстановить электронно через портал Дія без необходимости посещения ТЦК.
- Если человек состоит на воинском учете и работает на критически важном предприятии, процедура бронирования происходит автоматически в течение 72 часов.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но определенные категории мужчин имеют право на отсрочку. В некоторых случаях военнообязанным не нужно идти в ТЦК для обновления ВВК перед бронированием.
Об этом сообщил юрист Владислав Дерий.
В каком случае не надо идти в ТЦК?
По словам Дерия, большинство бронирований сейчас происходит электронно через портал Дія. Автоматический перевод на специальный воинский учет происходит в течение 72 часов с момента формирования списка в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Так процедура проходит, если человек находится на воинском учете, работает в госучреждении или на критически важном предприятии. А также, если уточнил персональные данные и не находится в розыске.
То есть, если через пол года Вы будете работать на критическом предприятии и в Резерв+ не будет розыска, то Вас должны забронировать независимо от того, пройдена ли ВЛК или нет,
– привел пример юрист.
Дерий добавил, что когда придет время бронирования, тогда:
- данные об аспирантуре исчезают из Резерв+,
- работодатель подает информацию через портал Дія,
- в течение 72 часов приходит уведомление о бронировании.
В то же время обязанности проходить ВВК или идти в Центр комплектования нет, заверил специалист.
Мобилизация в Украине: последние заявления
В Верховной Раде на днях зарегистрировали законопроект о запрете ТЦК силой мобилизовать людей. В частности, он устанавливает четкие правила вручения повесток, запрещает административное задержание без протокола или постановления.
К слову, юристы объясняли, что аспиранты с отсрочкой не обязаны ежегодно проходить ВВК. Однако ТЦК может направить на Комиссию при определенных обстоятельствах.