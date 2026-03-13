ВВК перед бронированием: юрист объяснил, надо ли идти в ТЦК для обновления

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но определенные категории мужчин имеют право на отсрочку. В некоторых случаях военнообязанным не нужно идти в ТЦК для обновления ВВК перед бронированием.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий.

В каком случае не надо идти в ТЦК?

По словам Дерия, большинство бронирований сейчас происходит электронно через портал Дія. Автоматический перевод на специальный воинский учет происходит в течение 72 часов с момента формирования списка в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Так процедура проходит, если человек находится на воинском учете, работает в госучреждении или на критически важном предприятии. А также, если уточнил персональные данные и не находится в розыске.

То есть, если через пол года Вы будете работать на критическом предприятии и в Резерв+ не будет розыска, то Вас должны забронировать независимо от того, пройдена ли ВЛК или нет,

– привел пример юрист.

Дерий добавил, что когда придет время бронирования, тогда:

данные об аспирантуре исчезают из Резерв+,

работодатель подает информацию через портал Дія,

в течение 72 часов приходит уведомление о бронировании.

В то же время обязанности проходить ВВК или идти в Центр комплектования нет, заверил специалист.

