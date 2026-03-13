Про це повідомив юрист Владислав Дерій.
У якому випадку не треба йти до ТЦК?
За словами Дерія, більшість бронювань наразі відбувається електронно через портал Дія. Автоматичне переведення на спеціальний військовий облік відбувається протягом 72 годин з моменту формування списку у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Так процедура проходить, якщо чоловік перебуває на військовому обліку, працює у держустанові або на критично важливому підприємстві. А також, якщо уточнив персональні дані та не є у розшуку.
Тобто, якщо через пів року Ви працюватимете на критичному підприємстві та в Резерв+ не буде розшуку, то Вас повинні забронювати незалежно від того пройдена ВЛК чи ні,
– навів приклад юрист.
Дерій додав, що коли прийде час бронювання, тоді:
- дані про аспірантуру зникають з Резерв+,
- роботодавець подає інформацію через портал Дія,
- протягом 72 годин приходить сповіщення про бронювання.
Водночас обов'язку проходити ВЛК чи йти до Центру комплектування немає, запевнив фахівець.
Мобілізація в Україні: останні заяви
У Верховній Раді днями зареєстрували законопроєкт щодо заборони ТЦК силою мобілізовувати людей. Зокрема, він встановлює чіткі правила вручення повісток, забороняє адміністративне затримання без протоколу чи постанови.
До слова, юристи пояснювали, що аспіранти з відстрочкою не зобов'язані щороку проходити ВЛК. Проте ТЦК може направити на Комісію за певних обставин.