Однако при определенных условиях можно получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката, партнера адвокатского объединения "Донец и Партнеры" Василия Гаращака "Факты ICTV".

Смотрите также Бронирование от мобилизации: кто имеет право и на какой срок дают отсрочку

Могут ли адвокаты получить отсрочку

Согласно действующему законодательству, адвокаты являются гражданами Украины. Как и остальные мужчины призывного возраста, они не имеют автоматической брони или общего освобождения от мобилизации только на основании профессии.

Любых привилегий в процессе мобилизации, например бронирование или отсрочка, у лиц, имеющих статус адвоката – нет. Только отсрочки или бронирования на общих основаниях,

– говорит Гаращак.

Стоит заметить, что закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также постановление КМУ №76 определяют, что бронирование и отсрочка касаются прежде всего работников, которые являются критически важными для функционирования государства, органов власти или оборонного сектора.

Частная адвокатская деятельность не входит в этот перечень, если адвокат не выполняет функции в государственном секторе. В связи с этим таких лиц могут вызвать в ТЦК для уточнения учетных данных, прохождения ВВК и, при отсутствии оснований для освобождения или отсрочки, призвать на службу.

В то же время в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины №12348, который предусматривает внесение изменений в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с целью предоставления адвокатам права на отсрочку от призыва.

Согласно этому документу, адвокатов предлагается включить в перечень лиц, которые могут получить отсрочку от военной службы. Среди них лица, которые соответствуют следующим критериям:

непрерывный адвокатский стаж не менее 10 лет;

отсутствие задолженности по уплате взносов на функционирование органов адвокатского самоуправления;

отсутствие записей о привлечении к дисциплинарной ответственности;

право на осуществление адвокатской деятельности не должно быть прекращено или остановлено (это подтверждается справкой Совета адвокатов соответствующего региона на основании данных из Единого реестра адвокатов Украины).

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство уже предусматривает бронирование военнообязанных, работающих в правоохранительных органах, прокуратуре, судах, НАБУ, ГБР, Службе судебной охраны и учреждениях правосудия.

Напомним, что в Украине право на отсрочку от мобилизации также имеют работники, которые забронированы государством, лица с инвалидностью, одинокие родители, опекуны и студенты дневной формы обучения.