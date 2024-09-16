Можно ли оформить отсрочку от мобилизации без прохождения ВВК: объяснение адвоката

В Украине изменили нормы о предоставлении отсрочки военнообязанным лицам во время военного положения. Теперь ее можно будет получить в том числе и без прохождения военно-врачебной комиссии.

Однако даже в этом случае есть определенные нюансы. Адвокат Роман Симутин в комментарии РБК-Украина объяснил ряд основных изменений, предложенных правительством.

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Реально ли оформить отсрочку от мобилизации без прохождения ВВК

Согласно постановлению Кабмина №675 для мужчин военнообязанного возраста, которые имеют инвалидность II группы, убрали норму о представлении заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном уходе.

В то же время в приложение 15 документа добавлен образец Заявления от лица с инвалидностью I или II группы о том, кого из военнообязанных оно выбирает своим сиделкой. Соответственно, именно это лицо и получит отсрочку.

Если же военнообязанный является единственным лицом, которое обязано содержать, то такое заявление подавать не надо, поскольку указано, что оно нужно только для выбора смотрителя из нескольких возможных.

Убрали это заключение ВКК, но остался Акт установления факта осуществления постоянного постороннего ухода, который выдается отделом социальной защиты населения органа местного самоуправления. В принципе, это комиссия создается органом местного самоуправления, и составляется этот акт. И непонятно в постановлении прописано,

– объяснил юрист.

Относительно призывников, лиц до 25 лет, которые имеют приписное – в постановлении КМУ отмечается, что во время военного положения направление их на военно-врачебную комиссию (ВВК) для прохождения медосмотра осуществляется только в случае принятия на военную службу в добровольном порядке.

Кроме того, отныне лиц, которые оформляют отсрочку, не направляют на ВВК. В документе уточняется, что процедура предоставления отсрочки от призыва не предусматривает направление на ВВК для прохождения медосмотра.

По словам Симутина, сложно может быть мужчинам, которые вообще не имеют военно-учетного документа, ведь для его получения нужно все же проходить ВВК.