Отсрочку от мобилизации невозможно получить автоматически, даже если для этого есть веские причины. Так, для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление, прийти в ТЦК лично самому.
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Как оформить отсрочку от службы
Диана Тернова, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры", рассказала, что следует учесть тем, кто имеет право на отсрочку.
Сейчас многие считают, что отсрочка предоставляется автоматически, и ничего для ее оформления делать не нужно. Тернова подчеркнула, что следует помнить, что уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП.
Учитывая практику, бывают не редкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Так что право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать,
– объясняет правовед.
Юрист отметила, что для того, чтобы реализовать свое право на отсрочку, необходимо учитывать несколько важных моментов.
Во-первых, как отметила Тернова, нужно написать заявление на оформление отсрочки.
К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Следует добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа на предоставление отсрочки,
– объяснила Диана Тернова.
Так, основными советами являются:
- написать обоснованное заявление;
- собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;
- зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;
- не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.
Юрист подчеркнула, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
"То есть, например, если вам уже 35 лет, а у вас до сих пор есть приписная или старая справка из военкомата, то пока не обновите данный документ, то не сможете получить отсрочку", – советует Тернова.
Последние новости о законопроекте о мобилизации
- Недавно заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил, что комитет намерен убрать норму об электронных повестках по законопроекту. По словам депутата, проконтролировать процесс получения е-повестки военнообязанным невозможно.
- Юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин проанализировал законопроект о мобилизации. Он указал на проблемы проекта закона и отметил, что в нем есть много нарушений прав человека, нарушения Конституции и могут повлечь за собой правовой хаос.
- Ранее член комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская сообщила, что в самом правительственном проекте закона о мобилизации есть проблемы с половиной пунктов. Замечания либо имели технико-юридический характер, либо касались самого содержания этих статей.