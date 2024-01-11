Отсрочку от мобилизации невозможно получить автоматически, даже если для этого есть веские причины. Так, для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление, прийти в ТЦК лично самому.

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Как оформить отсрочку от службы

Диана Тернова, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры", рассказала, что следует учесть тем, кто имеет право на отсрочку.

Сейчас многие считают, что отсрочка предоставляется автоматически, и ничего для ее оформления делать не нужно. Тернова подчеркнула, что следует помнить, что уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП.

Учитывая практику, бывают не редкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Так что право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать,

– объясняет правовед.

Справка! Четкий перечень лиц, имеющих право на отсрочку, предусмотрен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Юрист отметила, что для того, чтобы реализовать свое право на отсрочку, необходимо учитывать несколько важных моментов.

Во-первых, как отметила Тернова, нужно написать заявление на оформление отсрочки.

К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Следует добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа на предоставление отсрочки,

– объяснила Диана Тернова.

Так, основными советами являются:

написать обоснованное заявление;

собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;

зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Юрист подчеркнула, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

"То есть, например, если вам уже 35 лет, а у вас до сих пор есть приписная или старая справка из военкомата, то пока не обновите данный документ, то не сможете получить отсрочку", – советует Тернова.

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