Во вторник, 14 января, Кабинет Министров принял постановление, которое "устранило юридическую коллизию". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

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Что нужно вместо решения суда

МВД получило много обращений от родственников лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, с просьбой устранить законодательное упущение, которое препятствует реализации их права на отсрочку от призыва по мобилизации.

В связи с этим перечень документов, которые нужно подавать семьям пропавших без вести, пересмотрели.

После вступления в силу постановления процедура получения отсрочки для семей пропавших без вести будет приведена в соответствие с требованиями закона.

Вместо судебного решения о признании лица пропавшим без вести нужно будет предоставить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести.

Кто имеет право на такую отсрочку

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты Украины и действия военного положения;

женщины и мужчины (или опекуны), которые воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Ранее 24 Канал сообщал, что Кабмин разрешил родственникам льготников, официально находящихся в плену, получить их льготы. Речь идет о помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.