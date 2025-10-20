В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Однако в определенных случаях украинские студенты могут получить отсрочку от призыва.

Как оформить отсрочку и что следует знать – сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Елизавету Молот.

Смотрите также Лисовой рассказал, выезжают ли сейчас массово студенты за границу

Как студент может оформить отсрочку от призыва на службу?

Адвокат отмечает, что прежде чем начать процесс получения отсрочки, необходимо убедиться, что вы отвечаете всем требованиям законодательства.

Лицо, которое стремится получить отсрочку, должно учиться в заведении профессионального предвысшего или высшего образования по дневной или дуальной форме по программе профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, бакалавра или магистра.

Стоит заметить, что если человек уже получил диплом магистра, то он не имеет права на отсрочку для получения второго высшего образования.

Для получения отсрочки также нужно собрать необходимые документы, в частности вам понадобятся:

заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Это заявление пишется на имя председателя призывной комиссии соответствующего ТЦК и СП;

копия паспорта гражданина Украины;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

справка с места учебы, которая должна содержать полное наименование учебного заведения, форму обучения, уровень образования, который приобретается, курс обучения, дату поступления в учебное заведение, предполагаемую дату завершения обучения и информацию о наличии или отсутствии академической задолженности;

копия студенческого билета;

копия договора об обучении (если вы учитесь на контрактной основе);

копия приказа о зачислении в учебное заведение;

справка о несудимости (выдается в территориальных органах Министерства внутренних дел Украины);

медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086-о), если она требуется вашим ТЦК;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного (если они у вас есть).

Важно отметить, что все копии документов должны быть заверены. Это можно сделать в учебном заведении или у нотариуса. Кроме того, рекомендуется иметь при себе оригиналы всех документов для предъявления в случае необходимости.

После того, как лицо собрало все необходимые документы, следующим шагом является их представление в соответствующий ТЦК по месту вашей регистрации (прописки). Многие ТЦК работают по предварительной записи, поэтому стоит позвонить или проверить их вебсайт, чтобы узнать о процедуре записи на прием.

В ТЦК вы должны подать заявление о предоставлении отсрочки от призыва вместе с пакетом документов. После подачи документов попросите выдать вам расписку об их принятии. Эта расписка будет доказательством того, что вы подали документы, и может понадобиться в будущем.

Поинтересуйтесь, в какие сроки будет рассмотрено ваше заявление и когда вы можете ожидать ответа. Если вам отказывают в принятии документов, настаивайте на письменном отказе с объяснением причин.

После подачи документов в ТЦК начинается этап их рассмотрения и принятия решения о предоставлении отсрочки. Согласно законодательству, решение о предоставлении отсрочки от призыва должно быть принято в течение 10 рабочих дней со дня подачи всех необходимых документов. Однако на практике этот срок может быть длиннее, особенно в периоды активной мобилизации.

Решение о предоставлении отсрочки принимается на заседании призывной комиссии. Эта комиссия состоит из представителей различных органов власти и общественных организаций. По результатам рассмотрения вашего заявления она может принять одно из трех решений: предоставить отсрочку от призыва, отказать в предоставлении отсрочки, запросить дополнительные документы или информацию.

После принятия решения ТЦК должен уведомить вас о результате. Это может быть сделано путем отправки сообщения по почте, электронной почте или телефонным звонком. Если прошло более 10 рабочих дней, а решение все еще не принято, вы имеете право обратиться в ТЦК за объяснениями.

Если же решение приняли в вашу пользу, в ТЦК вам выдадут официальный документ, подтверждающий предоставление отсрочки. Это может быть выписка из протокола заседания призывной комиссии, справка о предоставлении отсрочки или запись в военном билете.

Мобилизация в Украине: коротко о главном