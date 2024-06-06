Напомним, что 18 мая, вступил в силу новый закон, предусматривающий усиление мобилизационных мероприятий в Украине на фоне полномасштабной российско-украинской войны.

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Кто решает, предоставлять отсрочку или нет

Несколько дней назад в Одесском ТЦК и СП ответили на самые распространенные вопросы, касающиеся получения отсрочки. Одним из них было – кто решает, предоставлять отсрочку или нет.

Так, там подчеркнули, что заявления военнообязанных о предоставлении отсрочки рассматривает специальная комиссия при районных (городских) ТЦК и СП.

Эти комиссии состоят из председателя, которым является руководитель районного (городского) ТЦК или обособленного отдела и членов комиссии, среди которых представители аппарата и структурных подразделений:

образования;

здравоохранения;

социальной защиты населения;

службы по делам детей;

центра предоставления административных услуг районной или городской государственной администрации (военной администрации).

Именно эта комиссия проверяет основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Важно! Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период прописан в Постановлении Кабинета Министров от 16 мая 2024 года №560. Именно этот документ пока является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется ли лицу отсрочка или нет.