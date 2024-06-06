Напомним, что 18 мая, вступил в силу новый закон, предусматривающий усиление мобилизационных мероприятий в Украине на фоне полномасштабной российско-украинской войны.
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Кто решает, предоставлять отсрочку или нет
Несколько дней назад в Одесском ТЦК и СП ответили на самые распространенные вопросы, касающиеся получения отсрочки. Одним из них было – кто решает, предоставлять отсрочку или нет.
Так, там подчеркнули, что заявления военнообязанных о предоставлении отсрочки рассматривает специальная комиссия при районных (городских) ТЦК и СП.
Эти комиссии состоят из председателя, которым является руководитель районного (городского) ТЦК или обособленного отдела и членов комиссии, среди которых представители аппарата и структурных подразделений:
- образования;
- здравоохранения;
- социальной защиты населения;
- службы по делам детей;
- центра предоставления административных услуг районной или городской государственной администрации (военной администрации).
Именно эта комиссия проверяет основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.