Нагадаємо, що 18 травня, набув чинності новий закон, що передбачає посилення мобілізаційних заходів в Україні на тлі повномасштабної російсько-української війни.

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Хто вирішує, надавати відстрочку чи ні

Декілька днів тому в Одеському ТЦК та СП відповіли на найпоширеніші запитання, які стосуються отримання відстрочки. Одним з них було – хто вирішує, надавати відстрочку чи ні.

Так, там підкреслили, що заяви військовозобов'язаних щодо надання відстрочки розглядає спеціальна комісія при районних (міських) ТЦК та СП.

Ці комісії складаються з голови, яким є керівник районного (міського) ТЦК або відокремленого відділу та членів комісії, серед яких представники апарату і структурних підрозділів:

освіти;

охорони здоров’я;

соціального захисту населення;

служби у справах дітей;

центру надання адміністративних послуг районної або міської державної адміністрації (військової адміністрації).

Саме ця комісія перевіряє підстави щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Важливо! Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період прописаний у Постанові Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року №560. Саме цей документ наразі є єдиним актом, який конкретизує механізм вирішення питання, надається особі відстрочка чи ні.