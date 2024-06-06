Нагадаємо, що 18 травня, набув чинності новий закон, що передбачає посилення мобілізаційних заходів в Україні на тлі повномасштабної російсько-української війни.
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Хто вирішує, надавати відстрочку чи ні
Декілька днів тому в Одеському ТЦК та СП відповіли на найпоширеніші запитання, які стосуються отримання відстрочки. Одним з них було – хто вирішує, надавати відстрочку чи ні.
Так, там підкреслили, що заяви військовозобов'язаних щодо надання відстрочки розглядає спеціальна комісія при районних (міських) ТЦК та СП.
Ці комісії складаються з голови, яким є керівник районного (міського) ТЦК або відокремленого відділу та членів комісії, серед яких представники апарату і структурних підрозділів:
- освіти;
- охорони здоров’я;
- соціального захисту населення;
- служби у справах дітей;
- центру надання адміністративних послуг районної або міської державної адміністрації (військової адміністрації).
Саме ця комісія перевіряє підстави щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.