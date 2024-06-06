Наразі українці можуть виїхати за кордон, якщо вони мають певні хвороби або прямують на навчання. Інколи таке право можуть надавати професія або сімейні обставини.

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Виїзд українців за кордон

Згідно з постановою 57 Кабміну чоловіки віком до 18 та понад 60 років, а також ті, які виключені з військового обліку за станом здоров’я і не здійснювали тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно до правил. Для цього українець повинен мати принаймні одну з підстав для виїзду, а саме:

за станом здоров’я;

для навчання;

якщо вони є держслужбовцями;

за сімейними обставинами;

за професією.

При цьому у військово-облікових документах громадян, які покидають Україну на підставі відстрочки від мобілізації, має бути відповідна відмітка. Отримати її можна в ТЦК після надання документів, шо підтверджують наявність підстав для виїзду за кордон.

Виїзд за кордон за сімейними обставинами

Українці можуть виїхати за кордон, якщо вони підпадають хоча б під одну з вимог:

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність;

особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

багатодітні чоловіки, що мають троє або більше неповнолітніх дітей. Заборгованість зі сплати аліментах на понад три місяці позбавляє права на відстрочку й перетин кордону;

батьки-одинаки за умови, що матір визнана померлою, зниклою безвісти або позбавлена батьківських прав;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки (їх нотаріально засвідчених копій);

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, — один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення (у значенні, наведеному у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України) за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання (далі - заклади догляду), — у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність).

Виїзд за станом здоров'я

Підстави для виїзду за кордон за станом здоров'я мабють такі громадяни:

особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітикия

тимчасово непридатні відповідно до висновку ВЛК щодо ступеня придатності до військової служби за станом здоров’я;

військові на лікування за кордон за наявності паспорта та за наявності висновку про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Росії проти України, на лікування за кордон і листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд для навчання

Право на виїзд мають такі здобувачі освіти: