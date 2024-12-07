Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Не обновил данные или не пришел по повестке – откажут ли в брони?

Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации утвержден постановлением Кабмина №560. Он же и объясняет нюансы оформления отсрочки.

Партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк объясняет, что соответствующий порядок не имеет норм, которые бы ставили результаты рассмотрения соответствующего пакета документов лица в зависимость от уплаты или неуплаты штрафа.

Комиссия изучает полученные заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

То есть проверяются документы, подтверждающие право на отсрочку, а не наличие задолженностей по уплате штрафов за административные правонарушения,

– говорит она.

С тем, что неявка в ТЦК по повестке не является автоматическим основанием для отказа в отсрочке или брони соглашается и советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.

Уплата штрафа за нарушение правил воинского учета, как правило, устраняет юридическую преграду для дальнейшего оформления. Однако, на практике возможны трудности. ТЦК может затягивать процесс или требовать дополнительных документов,

– отмечает он.

Формально, если все основания для отсрочки есть и все необходимые документы поданы, ТЦК обязано оформить отсрочку. Этому не может помешать факт, что вы ранее не выполнили требования по явке.