Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Не оновив дані або не прийшов за повісткою – чи відмовлять у броні?

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації затверджений постановою Кабміну №560. Він же і пояснює нюанси оформлення відстрочки.

Партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк пояснює, що відповідний порядок не має норм, які би ставили результати розгляду відповідного пакету документів особи в залежність від сплати чи не сплати штрафу.

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

Тобто перевіряються документи, які підтверджують право на відстрочку, а не наявність заборгованостей щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення,

– каже вона.

З тим, що неявка до ТЦК за повісткою не є автоматичною підставою для відмови у відстрочці або броні погоджується і радник юридичної фірми Gracers Сергій Савинський.

Сплата штрафу за порушення правил військового обліку, як правило, усуває юридичну перепону для подальшого оформлення. Проте, на практиці можливі труднощі. ТЦК може затягувати процес або вимагати додаткових документів,

– зазначає він.

Формально, якщо всі підстави для відстрочки є та всі необхідні документи подані, ТЦК зобов'язане оформити відстрочку. Цьому не може завадити факт, що ви раніше не виконали вимоги щодо явки.