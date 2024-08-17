Одну из категорий, которая дает право на отсрочку, решили разграничить. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины Тарас Мельничук.

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Правила отсрочки от мобилизации изменились

Речь идет о внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период по пересмотру документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц в соответствии с новым "мобилизационным законом".

Таким образом тех, кто имеет лиц, которых они содержат, и имеют лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничили между собой. Это будут две отдельные категории, а затем и пакеты документов, подтверждающие указанный факт.

В частности, как рассказал Тарас Мельничук, Кабинет министров усовершенствовал механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, урегулирован процедуру и срок его выдачи.

В частности, в Украине внесли изменения в Порядок проведения призыва на военную службу по мобилизации, на особый период. В частности, уточнили требования к повесткам. Также определен механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.