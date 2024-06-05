"В случае потери (изменения) оснований для предоставления отсрочки комиссия может отменить ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю письменно не позднее чем на следующий день после принятия решения", – объяснили в ТЦК.

Справка. Комиссия обязана рассмотреть заявление и документы в течение 7 дней от их получения, но не позднее следующего дня после получения информации на запросы в органы государственной власти.