"У разі втрати (зміни) підстав щодо надання відстрочки комісія може скасувати раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення рішення", – пояснили у ТЦК.

Довідка. Комісія зобов'язана розглянути заяву та документи протягом 7 днів від їх отримання, але не пізніше наступного дня після отримання інформації на запити до органів державної влади.