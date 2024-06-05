Заяви щодо відстрочки військовозобов'язаних розглядає спеціальна комісія при районних чи міських ТЦК та СП. Служба зв'язків з громадськістю Одеського обласного ТЦК та СП пояснила, законодавчі засади у разі схвалення, або відмови у відстрочці.
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Рішення комісії оформлюється протоколом.
Що після рішення
- У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надають довідку із зазначенням строку відстрочки.
- У разі відмови у наданні відстрочки про це військовозобов'яного мають повідомити письмово із зазначенням причин відмови. Після цього особу направляють на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.
"У разі втрати (зміни) підстав щодо надання відстрочки комісія може скасувати раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення рішення", – пояснили у ТЦК.
Мобілізація в Україні: актуально
- За даними Міноборони, уже близько 1,5 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК чи ЦНАПи. Найчастіше – користувались застосунком Резерв+.
- З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Один з головних нововведень за оновленим законодавством є уточнення облікових даних військовозобов'язаних.