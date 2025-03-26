Об этом рассказывает 24 Канал. Согласно указу президента Украины, срочники, срок службы которых завершился во время военного положения, были уволены в запас в апреле-мае 2024 года.

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Что ждет срочников в апреле 2025 года

Эти военные получили отсрочку на 12 месяцев, которая истекает в апреле-мае 2025 года. Те, кому уже исполнилось 25 лет, могут быть мобилизованы. Те же, кому еще не исполнилось 25 лет, имеют возможность подписать контракт "18-24".

Срочники имеют два варианта:

Мобилизация – процесс, который зависит от территориальных центров комплектования. Если вы получили повестку, выбор почти отсутствует.

Рекрутинг – добровольный процесс, где можно самостоятельно выбрать должность и подразделение для службы, подписав контракт. Центр рекрутинга ДШВ поможет с выбором вакансий и подберет варианты согласно вашим способностям.

Как работает центр рекрутинга?

Центр рекрутинга - это посредник между бригадами и кандидатами на службу. Рекрутеры предоставят подробную информацию о вакансиях, а также помогут найти лучшее место службы в соответствии с вашими желаниями и умениями.

Если вы заинтересованы в специфической должности (например, оператор БпЛА), рекрутеры свяжутся с командиром бригады и проверят наличие вакантных мест.

Специальные контракты для молодежи

Молодежь 18 – 24 лет может подписать контракт с 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой на 1 год. Военные по этому контракту получают значительное денежное вознаграждение (200 000 гривен при подписании контракта, 300 000 гривен после обучения, 500 000 гривен позже), а также отсрочку на год и возможность выезжать за границу.

Какие вакансии открыты?

Среди вакансий – как боевые, так и небоевые должности: бухгалтеры, операторы БпЛА, специалисты по РЭБ, медики, гранатометчики и другие. Посмотреть все предложения можно на сайте центра, или обратиться к рекрутерам для более детальной консультации.

Обратиться в центр рекрутинга можно по адресу: Житомир, ул. Киевская, 2, или через телеграмм-бот, Instagram, или Facebook. Рекрутеры оперативно предоставят информацию и помогут найти нужную вакансию.

Как будет проходить обучение?

Подготовка продлится 45 дней, после чего – еще 15 дней специализированной подготовки в 199 учебном центре ДШВ. Обучение проводит опытный инструкторский состав с актуальными боевыми навыками.

Можно ли присоединиться, если уже получил повестку?

Да, если повестка не является боевой, рекрутеры советуют обращаться именно в центр рекрутинга, чтобы выбрать должность и место службы.