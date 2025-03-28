Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 28 марта, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал.

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Сколько отсрочек будет в Резерв+

По ее словам, в течение первого полугодия в Резерв+ хотят запустить две новые отсрочки для людей, которые имеют временную непригодность к службе на основе заключения ВВК, а также для семей, которые имеют мужа или жену в армии и ребенка до 18 лет, за которым нужно ухаживать.

Если говорить о планах до конца года, то мы, как я уже сказала, реализуем эту амбициозную цель - 35 типов отсрочек. Хотим закончить и закончим все необходимые подготовительные работы для того, чтобы запустить реформу ВЛК и запускаем сервис опросов и учений в "Резерв+,

– заявила она, комментируя планы цифровой команды министерства на 2025 год.