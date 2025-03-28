Про це в етері телемарафону у п'ятницю, 28 березня, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.
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Скільки відстрочок буде в Резерв+
За її словами, впродовж першого півріччя в Резерв+ хочуть запустити дві нові відстрочки для людей, які мають тимчасову непридатність до служби на основі висновку ВЛК, а також для сімей, які мають чоловіка або дружину у війську і дитину до 18 років, за якою потрібно доглядати.
Якщо говорити про плани до кінця року, то ми, як я вже сказала, реалізовуємо цю амбітну ціль - 35 типів відстрочок. Хочемо закінчити та закінчимо всі необхідні підготовчі роботи для того, щоб запустити реформу ВЛК і запускаємо сервіс опитувань і навчань в "Резерв+,
– заявила вона, коментуючи плани цифрової команди міністерства на 2025 рік.
До речі, крім вищезгаданого, нещодавно електронні направлення на ВЛК у Резерв+ стали зручнішими. Відтепер вони містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до територіальних центрів комплектування, паперів та довжелезних черг.