Про це в етері телемарафону у п'ятницю, 28 березня, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.

Дивіться також Нові відстрочки в Резерв+, порушення ТЦК та призов після 55: якою буде мобілізація у квітні

Скільки відстрочок буде в Резерв+

За її словами, впродовж першого півріччя в Резерв+ хочуть запустити дві нові відстрочки для людей, які мають тимчасову непридатність до служби на основі висновку ВЛК, а також для сімей, які мають чоловіка або дружину у війську і дитину до 18 років, за якою потрібно доглядати.

Якщо говорити про плани до кінця року, то ми, як я вже сказала, реалізовуємо цю амбітну ціль - 35 типів відстрочок. Хочемо закінчити та закінчимо всі необхідні підготовчі роботи для того, щоб запустити реформу ВЛК і запускаємо сервіс опитувань і навчань в "Резерв+,

– заявила вона, коментуючи плани цифрової команди міністерства на 2025 рік.