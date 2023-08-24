В Верховную Раду внесли законопроект, который может предоставить отсрочку от мобилизации адвокатов. Документ опубликован на сайте парламента, информирует 24 Канал.
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Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, добавив адвокатов в перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.
Какие условия
Однако этот законопроект распространяется только на тех, кто:
- имеет стаж работы адвокатом не менее 10 лет,
- внесен в Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь.
По мнению инициаторов законопроекта, в этих условиях существует риск нарушения принципа состязательности сторон, поскольку может быть представлена только сторона обвинения и отсутствует сторона защиты.
Проект закона разработан с целью обеспечения каждому праву на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты во время судебных процессов и принципа состязательности сторон,
– говорится в пояснительной записке.
Отсрочка от мобилизации: главное
Мобилизация в Украине продлена до 15 ноября 2023 года.
Относительно отсрочки от мобилизации последние изменения были внесены недавно. На отсрочку от мобилизации могут рассчитывать не просто лица, имеющие родных с инвалидностью (т.е. родителей с 1,2 группами инвалидности или жену, которая имеет инвалидность, независимо от группы).
Отсрочка будет предоставляться таким лицам, только если их родные люди с инвалидностью и не имеют других трудоспособных лиц, которые обязаны содержать родных в соответствии с законом.