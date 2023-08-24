В Верховную Раду внесли законопроект, который может предоставить отсрочку от мобилизации адвокатов. Документ опубликован на сайте парламента, информирует 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в Украине: могут ли исключены из военного учета мужчины выезжать за границу

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, добавив адвокатов в перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Какие условия

Однако этот законопроект распространяется только на тех, кто:

имеет стаж работы адвокатом не менее 10 лет,

внесен в Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь.

Авторы также утверждают, что следует поддержать такое нововведение, потому что в Украине судьи, прокуроры и другие правоохранители уже имеют отсрочку от мобилизации, а адвокаты – нет.

По мнению инициаторов законопроекта, в этих условиях существует риск нарушения принципа состязательности сторон, поскольку может быть представлена только сторона обвинения и отсутствует сторона защиты.

Проект закона разработан с целью обеспечения каждому праву на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты во время судебных процессов и принципа состязательности сторон,

– говорится в пояснительной записке.

Отсрочка от мобилизации: главное

Мобилизация в Украине продлена до 15 ноября 2023 года.

Относительно отсрочки от мобилизации последние изменения были внесены недавно. На отсрочку от мобилизации могут рассчитывать не просто лица, имеющие родных с инвалидностью (т.е. родителей с 1,2 группами инвалидности или жену, которая имеет инвалидность, независимо от группы).

Отсрочка будет предоставляться таким лицам, только если их родные люди с инвалидностью и не имеют других трудоспособных лиц, которые обязаны содержать родных в соответствии с законом.