У Верховну Раду внесли законопроєкт, який може надати відстрочку від мобілізації адвокатів. Документ опубліковано на сайті парламенту, інформує 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можуть виключені з військового обліку чоловіки виїжджати за кордон

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію додавши адвокатів до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Які умови

Проте цей законопроєкт розповсюджується лише на тих, хто:

має стаж роботи адвокатом не менше 10 років,

внесений до Реєстру адвокатів, які надають безкоштовну вторинну правову допомогу.

Автори також стверджують, що слід підтримати таке нововведення, бо в Україні судді, прокурори та інші правоохоронці вже мають відстрочку від мобілізації, а адвокати – ні.

На думку ініціаторів законопроєкту, в цих умовах існує ризик порушення принципу змагальності сторін, оскільки може бути представлена лише сторона звинувачення та відсутня сторона захисту.

Проєкт закону розроблено з метою забезпечення кожному праву на захист в умовах військового стану, дотримання балансу між сторонами звинувачення та захисту під час судових процесів та принципу змагальності сторін,

– ідеться в пояснювальній записці.

Відстрочка від мобілізації: головне

Мобілізацію в Україні продовжено наразі до 15 листопада 2023 року.

Щодо відстрочки від мобілізації, то останні зміни були внесені нещодавно. Наразі на відстрочку від мобілізації можуть розраховувати не просто особи, які мають рідних з інвалідністю (тобто мають батьків із 1,2 групами інвалідності чи дружину, яка має інвалідність, незалежно від групи).

Відстрочка надаватиметься таким особам лише, якщо їх рідні люди з інвалідністю та не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані утримувати рідних відповідно до закону.