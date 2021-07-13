Об этом сообщил экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко. Он считает, что Министерство внутренних дел ожидает кого-то более весомого.

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"Это депутат, очень близок к Арсену Борисовичу (говорится о Бакумове – 24 канал). Это сын его советника в прошлом, выпускник Харьковского института внутренних дел", – рассказал Лещенко

Он фактически руководит группой Авакова в парламенте. У меня нет никаких ожиданий относительно этих кандидатур,

– добавил журналист.

Кто заменит Авакова

Лещенко сказал, что пока официально неизвестно о людях, которые могут заменить Авакова.

Это станет известно сегодня вечером (13 июля – 24 канал), насколько я понимаю. По состоянию на сейчас этого не знает никто, кроме президента,

– заверил журналист.

В СМИ распространяли также информацию о том, что Авакова может заменить секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У меня дилемма, это может быть для Данилова повышение, или унижение. Для Данилова нынешняя должность является большим политическим ресурсом и влиянием. Я не исключаю, что ему могут предложить эту позицию. Однако захочет ли он – тут вопрос", – пояснил экс-нардеп .

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Лещенко: Зеленскому не нужен временный министр

Журналист заявил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы назначить постоянного министра, которого предложит президент.

Мой личный совет президенту – Зеленскому нужен не временный, а постоянный министр. Депутаты мечтают о каникулах и без лишних капризов могут проголосовать,

– сказал Лещенко.

Для президента важно, чтобы место главы МВД занял человек из его команды.

Что будет делать Аваков после отставки

Лещенко предположил, что министр точно пойдет в отпуск, ведь он устал от активной политики. "В ближайшее время он, возможно, возьмет паузу. Однако это предположение", – подытожил журналист.

Лещенко об отставке Авакова: смотрите видео