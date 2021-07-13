Про це повідомив екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. Він вважає, що Міністерство внутрішніх справ очікує на когось більш вагомого.

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"Це депутат, дуже близький до Арсена Борисовича (мовиться про Бакумова – 24 канал). Це син його радника у минулому, випускник Харківського інституту внутрішніх справ", – розповів Лещенко

Він, фактично, керує групою Авакова у парламенті. У мене немає жодних очікувань щодо цих кандидатур,

– додав журналіст.

Хто замінить Авакова

Лещенко сказав, що наразі офіційно невідомо про людей, які можуть замінити Авакова.

Це стане відомо сьогодні ввечері (13 липня – 24 канал), наскільки я розумію. Станом на зараз цього не знає ніхто, окрім президента,

– запевнив журналіст.

У ЗМІ поширювали також інформацію про те, що Авакова може замінити секретар РНБО Олексій Данілов.

"В мене дилема, чи це може бути для Данілова підвищення, чи приниження. Для Данілова нинішня посада є великим політичним ресурсом і впливом. Я не виключаю, що йому можуть запропонувати цю позицію. Однак чи захоче він – тут питання", – пояснив екснардеп.

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Лещенко: Зеленському не треба тимчасового міністра

Журналіст заявив, що зараз найкращий момент, аби призначити постійного міністра, якого запропонує президент.

Моя особиста порада президента – Зеленському треба не тимчасового, а постійного міністра. Депутати мріють про канікули і без зайвих капризів можуть проголосувати,

– зауважив Лещенко.

Для президента важливо, щоб місце глави МВС зайняла людина з його команди.

Що робитиме Аваков після відставки

Лещенко припустив, що міністр точно піде у відпустку, адже він втомився від активної політики. "Найближчим часов він, можливо, візьме паузу. Однак це припущення", – підсумував журналіст.

Лещенко про відставку Авакова: дивіться відео