В разговоре с 24 Каналом российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал, почему действующему президенту лучше уже сейчас уйти в отставку.

Читайте также Надо сделать что-то чрезвычайное: какие действия Харрис будут способствовать ее победе над Трампом

Кто станет президентом США в случае отставки Байдена

План Пионтковского предусматривает два структурных момента:

отставка президента Байдена;

передача полномочий Камалы Харрис.

По мнению российского публициста из США, Байден оказал бы большую услугу потенциальному кандидату Камале Харрис и Демократической партии, если бы ушел не только с президентской гонки, но и с поста президента. Ведь это даст огромное преимущество на выборах Харрис, которая сейчас является вице-президентом.

Согласно американскому законодательству, если президент уходит в отставку, то вице-президент становится полноправным президентом США до окончания его срока.

Если кандидат Харрис станет президентом, то это даст ей дополнительный огромный инструмент ведения избирательной кампании, в частности, в вопросе оказания военной помощи Украине,

– отметил Пионтковский.

Почему Байден мешает Харрис

Российский публицист из США неоднократно говорил, что Байдену не надо повторно баллотироваться на пост президента США, а лучше сосредоточить все усилия на победе Украины.

Ему нужно было освободиться от функций кандидата в президенты и посвятить себя руководству войной. В результате ни одного, ни другого,

– подчеркнул Пионтковский.

По его словам, сейчас у действующего президента США нелепое положение. С одной стороны, Харрис ведет борьбу с республиканцами, одновременно в одном из кабинетов Белого дома работает Байден, который время от времени будет говорить, мол, не доведем ситуацию до эскалации.

"Сейчас политика Байдена будет мешать Харрис, ведь у нее не будет возможности использовать самые сильные аргументы военно-политических решений. Без этого отказа ей будет сложно, ведь тогда будет непонятно, кто определяет внешнюю политику", – добавил российский публицист из США.