У розмові з 24 Каналом російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав, чому чинному президенту краще вже зараз піти у відставку.

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Хто стане президентом США у разі відставки Байдена

План Піонтковського передбачає два структурних моменти:

відставка президента Байдена;

передача повноважень Камали Гарріс.

На думку російського публіциста зі США, Байден зробив би велику послугу потенційному кандидату Камалі Гарріс й Демократичній партії, якби пішов не тільки з президентських перегонів, а й з посту президента. Адже це дасть величезну перевагу на виборах Гарріс, яка зараз є віцепрезиденткою.

Згідно з американським законодавством, якщо президент йде у відставку, то віцепрезидент стає повноправним президентом США до закінчення його терміну.

Якщо кандидатка Гарріс стане президентом, то це дасть їй додатковий величезний інструмент ведення виборчої кампанії, зокрема, у питанні надання військової допомоги Україні,

– зауважив Піонтковський.

Чому Байден заважає Гарріс

Російський публіцист зі США неодноразово казав, що Байдену не треба повторно балотуватися на пост президента США, а краще зосередити всі зусилля на перемозі України.

Йому потрібно було звільнитися від функцій кандидата у президенти й присвятити себе керівництву війною. В результаті ні одного, ні іншого,

– наголосив Піонтковський.

За його словами, зараз у чинного президента США цілком безглузде положення. З одного боку, Гарріс веде боротьбу з республіканцями, водночас в одному з кабінетів Білого дому продовжує працювати Байден, який час від часу казатиме, мовляв, не доведімо ситуацію до ескалації.

"Нині політика Байдена заважатиме Гарріс, адже у неї не буде можливості використовувати найсильніші аргументи військово-політичних рішень. Без цієї відмови їй буде складно, адже тоді буде незрозуміло, хто визначає зовнішню політику", – додав російський публіцист зі США.